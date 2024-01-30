Депутат Свищев предложил провести расследование по допингу Валиевой

Глава комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Виктории ОХАПКИНОЙ лишение Камилы Валиевой золота Олимпиады-2022 в Пекине.

© Спорт день за днем

CAS дисквалифицировал 17-летнюю российскую фигуристку на четыре года за то, что в ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество – триметазидин.

Видео дня

После Олимпиады-2022 Валиева получила за победу в командном турнире 4 млн рублей и автомобиль BMW X5 (около 6 млн рублей).

– Должна ли Камила вернуть то, что ей государство дало за золото на Олимпиаде-2022?

– У нее еще есть время на апелляцию, и поэтому рано задавать такие вопросы – должна она вернуть деньги или не должна. Такой вопрос, который почему-то беспокоит всех.

Я думаю, вопрос не в этом. Вопрос в том, насколько законно по нашему мнению ее отстранили. Песков высказался, что решение по Камиле политизировано. Если политизировано, то принимаем ли мы решение CAS, решение ВАДА, решение МОК, которое сейчас занимается отстранением спортсменов и всем, что связано с Россией? Давайте вот с этого начинать.

Лишать наших спортсменов поддержки? Мы наоборот говорим о том, что в сложнейшее для нашего спорта время мы обязаны оказывать им поддержку. Вот именно поэтому сейчас проводятся соревнования, в рамках которых будут, в том числе, рассматриваться материальные вознаграждения спортсменов.

Мы обязаны мотивировать спортсменов деньгами. Будем ли мы забирать у Камилы деньги, не будем. Даже если суд окончательно примет решение о том, что она дисквалифицирована. Более того, не забывайте, команда все-таки остается призерами Олимпийских игр.

Мы признаем, что спорт должен быть без допинга, мы признаем кодекс ВАДА. Но мы против политических решений, которые могут влиять на распределения мест, отстранения по функциональным и по политическим признакам.