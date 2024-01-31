В МИД заявили, что США в открытую пытаются маргинализировать российский спорт

«Поэтому была принята специальная программа по вытеснению российских спортсменов с мировых площадок, по маргинализации российского спорта и России как спортивной державы, по разрушению мирового спорта для формирования предпосылок, исключительно выгодных для США в этой сфере. Сейчас мы видим, что все это идет без какого-либо камуфляжа или попытки как-то это все замаскировать. Все идет в открытую», — заявила Захарова.