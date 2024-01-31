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В МИД заявили, что США в открытую пытаются маргинализировать российский спорт

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон даже не маскирует попытки отстранить Россию от международных соревнований. Ее слова передает РИА Новости.

В МИД заявили, что США в открытую пытаются маргинализировать российский спорт
© РИА Новости

По словам Захаровой, российские атлеты подняли свой уровень мастерства, когда все остальные «просели».

«Поэтому была принята специальная программа по вытеснению российских спортсменов с мировых площадок, по маргинализации российского спорта и России как спортивной державы, по разрушению мирового спорта для формирования предпосылок, исключительно выгодных для США в этой сфере. Сейчас мы видим, что все это идет без какого-либо камуфляжа или попытки как-то это все замаскировать. Все идет в открытую», — заявила Захарова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года. О том, что проба дала положительный результат на запрещенное вещество — триметазидин, стало известно после победы России в командном турнире на Играх-2022.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. После аннулирования результатов Валиевой Россия опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

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