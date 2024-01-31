$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

Путин: без российских атлетов многие крупные соревнования становятся ущербными

Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ должны окончательно определиться по вопросу об участии российских спортсменов в Олимпиаде в условиях дискриминации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве сегодня, 31 января.

Путин: без российских атлетов крупные соревнования становятся ущербными
© Чемпионат.com

Путин заявил, что Россия будет придерживаться принципов олимпизма и всячески поддерживать спорт, а также развивать собственные площадки. По его словам, без российских спортсменов крупные соревнования становятся ущербными, неинтересными.

Президент добавил, что в ВАДА у чиновников скоро кончается срок работы, и поэтому они сейчас делают всё, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает. Он также подчеркнул, что любые ограничения в спорте — это ограничения прав человека, спорт великих достижений очень коммерциализирован.

Около спорта
Владимир Путин
Минспорт России
Всемирное антидопинговое агентство
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости