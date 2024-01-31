Путин: без российских атлетов крупные соревнования становятся ущербными

Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ должны окончательно определиться по вопросу об участии российских спортсменов в Олимпиаде в условиях дискриминации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве сегодня, 31 января.

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Путин заявил, что Россия будет придерживаться принципов олимпизма и всячески поддерживать спорт, а также развивать собственные площадки. По его словам, без российских спортсменов крупные соревнования становятся ущербными, неинтересными.