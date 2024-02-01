Уткин высказался о дисквалификации Валиевой

Василий Уткин высказался о дисквалификации Камилы Валиевой.

«На этой неделе мы узнали приговор нашей фигуристке Камиле Валиевой, которая была уличена в применении запрещенного препарата. Я даже не говорю «допинг», потому что о допинговых свойствах этого препарата в фигурном катании я вообще не нашел ни одного вразумительного слова. Опять-таки, в конце концов, дело совершенно не в этом.

Прошло уже два года с тех пор, как вся эта ситуация случилась. Вот одна инстанция, другая, третья, и вот, наконец, суд в Лозанне. Я был совершенно уверен, что Валиева получит длительную дисквалификацию. Объясню, почему. Да потому что за эти два года можно было найти огромное количество ситуаций, когда она бы не замыкалась на Валиеву. Но никто не захотел взять на себя ответственность за ошибку, а ведь так оно и случилось. Как это вообще могло произойти на Олимпиаде? Как может человек с грязным тестом выходить на соревнования? Кто это допустил?

И из-за этого целое поколение фигуристов лишается золотой медали, которая была завоевана в командных соревнованиях, и ни у кого из них, скорее всего, такой медали больше не будет. Для кого-то она могла стать стартом карьеры, для кого-то хорошим аккордом на пути к ее завершению. Теперь всего этого нет.

Понимаете, почему? Да потому что до суда в Лозанне по поводу этого запрещенного препарата доходит объяснение, что это, оказывается, дедушка Камилы Валиевой готовил ей пирожные. Ваши дедушки готовят пирожные? Дедушки ваших знакомых, которые не работают шеф-поварами в ресторанах, готовят пирожные? Максимальное пирожное, которое знали оба моих дедушки – а они любили вкусно поесть, – было варенье, намазанное на кусок белого хлеба. На этом все заканчивалось. Но тут дедушка готовил пирожное.

Казалось бы, при чем тут этот триметазидин? В общем-то, это совершенно неважно. Там даже не представили никаких документов типа рецептов, что дедушка сам принимал этот препарат. Из всего, что я прочитал про пирожные, не хватало только одной фразы: «А таблетки дедушка хранил на той же самой полке, что сахар и соль. И поэтому брал, когда пирожные готовил – и уронил. Дедушка Камилы Валиевой, простите, ради бога, я ведь не над вами смеюсь. Но тем не менее.

И все это происходит со спортсменкой, которую называют ребенком. Да, отчасти она ребенок. Она маленькая. Но вообще-то это были соревнования на Олимпиаде среди женщин. И ответственность там, извините, взрослая. И ее кто-то мог взять на себя. Например, Татьяна Анатольевна Тарасова написала, что на месте Тутберидзе она взяла бы вину на себя.

Я не знаю, как там было, но это происходит уже в который раз. Кто-то приносит допинг в «Спартак» – отвечает один Егор Титов. Врач продолжает работу в спорте, другой врач тоже, и так далее.

Больше двух десятков – я сбился со счета – мастеров спортивной ходьбы были пойманы на допинге. «Отец» этой школы ходьбы в Мордовии по фамилии Чегин продолжает тренировать, несмотря ни на что. С Камилой Валиевой была, по крайней мере, одна ошибка, а тут все остается.