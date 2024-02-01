Захарова о запрете Латвии соревноваться с россиянами: нацизм в чистом виде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила решение сейма Латвии запретить своим спортсменам соревноваться со сборными России и Белоруссии. Газета.Ru

«Это проявление расизма – ненависть на национальной почве. Нацизм в чистом виде», – отметила дипломат. Sports.ru

1 февраля стало известно, что сейм Латвии запретил своим сборным соревноваться с россиянами и белорусами. RT на русском

Инициативу продвигали политики "Нового единства". Они считают, что Россия может использовать спорт как "мягкую силу" для влияния на зарубежные страны. Российская газета