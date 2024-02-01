Тарасова оценила запрет латвийским командам соревноваться со сборными России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение сейма Латвии запретить сборным по игровым видам спорта страны соревноваться с командами России и Белоруссии. Lenta.ru
«Мне уже надоело давать им всем рекомендации, это просто страшно. Больные люди. Придётся им нигде не выступать. У них и выступать, наверное, некем. Не хотела бы их расстраивать, но мы в следующем году будем выступать на всех соревнованиях. Очень хотелось бы в это верить», — отметила Тарасова. RT на русском
Ранее сейм Латвии принял поправки в закон о спорте, согласно которым латвийцам запрещено соревноваться с россиянами и белорусами в игровых видах спорта вне зависимости от наличия или отсутствия у этих спортсменов нейтрального статуса. Матч ТВ