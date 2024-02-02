Тарасова раскритиковала Латвию за отказ играть с Россией

«Мне уже надоело давать им всем рекомендации, это просто страшно. Больные люди. Придется им нигде не выступать. У них и выступать, наверное, некем. Не хотела бы их расстраивать, но мы в следующем году будем выступать на всех соревнованиях. Очень хотелось бы в это верить», — заявила Тарасова.