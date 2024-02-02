Валиева после дисквалификации стала участницей трэвел-шоу

Российская фигуристка Камила Валиева, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил, приняла участие в трэвел-шоу «Маршрут на двоих». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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Эпизод с участием фигуристки выйдет 15 февраля в социальной сети «ВКонтакте». Валиева в рамках шоу будет изучать достопримечательности и незнакомые места Тулы. Задача героев программы состоит в том, чтобы находить места с фотографий, сделанных 20 лет назад.

Решение CAS отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.