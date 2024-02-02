Шахматист Карякин считает решение по делу фигуристки Валиевой политическим

"Очень жалко девочку, мне хочется ее поддержать, - сказал Карякин. - Она потрясающая фигуристка, настоящая чемпионка, и ничто не сможет это изменить. Я считаю это решение исключительно политическим, оно говорит о том, что никто нас не ждет на Олимпиадах и других турнирах".