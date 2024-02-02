На фигуриста Дикиджи напали с ножом в метро

«Друзья, представляете, меня чуть не зарезали в метро… Я запишу после кружок, скажу что и как было, но нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже — и всё. На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление», — написал фигурист в своём телеграм-канале.