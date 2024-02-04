Карякин отреагировал на дисквалификацию Валиевой

«Это новость со знаком минус. Очень неприятно. В очередной раз политически мотивированное решение против России. Но я думаю, это может послужить уроком для нас всех, что нас не ждут за границей. Нас не ждут на Олимпиаде, которая только называется всемирной. Но на самом деле, это уже абсолютно политизированный турнир, для которого есть страны первого сорта, а есть все остальные. Вот поэтому я думаю, что на Олимпиаду в Париж ехать просто не надо. Это мое личное мнение. Надо просто развивать спорт внутри страны и организовывать альтернативные соревнования», — сказал он «Матч ТВ».