Подозреваемый в убийстве воспитанника отца Хабиба признал вину

"Следователи провели проверку показаний на месте с участием ранее задержанного в качестве подозреваемого 18 летнего местного жителя. Подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, показал, где спрятал орудие преступления и каким образом им было совершено убийство", — говорится в пресс релизе. Матч ТВ

По предварительным данным, подозреваемый подкараулил бойца смешанных единоборств Fight Nights Мутаева у его дома в Махачкале 31 января, после чего восемь раз выстрелил ему в спину из пистолета. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов установили его личность. Подозреваемого задержали в Хасавюртовском районе Дагестана. Lenta.ru