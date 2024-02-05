Глава WADA: россияне не будут выступать на Олимпиаде как россияне

«Россияне не будут выступать как россияне. Это будет небольшая группа нейтральных спортсменов. Я считаю, что это будут спортсмены, которые абсолютно против СВО», — сказал Банька.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.