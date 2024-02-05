Чемпион ОИ назвал выгоду для России по допинговому делу Валиевой

"Подобные истории тоже являются пиаром - это влияет на популяризацию спорта. Президент России в октябре отметил, что популярность фигурного катания в стране выросла более чем на 300 процентов. Повлияла ли эта ситуация? Однозначно. Есть негативные стороны, но есть и положительные. Люди увидели, что произошло, остались неравнодушны, поддержали спортсменку в социальных сетях и привели детей на каток", - сказал Нагорный.