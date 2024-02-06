Член МОК призвал отдать бронзу Олимпиады канадцам из-за Валиевой

Член Международного олимпийского комитета (МОК) и первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд призвал отдать бронзовые медали командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине сборной Канады из-за найденного у российской фигуристки Камилы Валиевой допинга. Его слова на своей странице X приводит журналистка USA Today Кристин Бреннан.

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Паунд заявил, что в подсчете баллов была допущена ошибка, и она должна быть исправлена как можно скорее.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем хуже будет выглядеть ISU», — посчитал он.

30 января ISU принял решение о перераспределении медалей командного турнира ОИ из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии. Если бы команду России дисквалифицировали, бронза досталась бы Канаде.