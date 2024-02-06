В Испании неизвестные пытались сфотографировать футболисток в душевой

Футболисток испанского клуба «Альсасуа» пытались сфотографировать, когда они принимали душ после тренировки. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, инцидент произошёл в пятницу, 2 февраля. После тренировки футболистки отправились в раздевалку, после чего собирались принять душ. В какой-то момент девушки заметили, что возле окна находится группа лиц с мобильными телефонами, которые пытались сфотографировать их, когда они входили или выходили из душевой.