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Sky Sports: Фергюсон стал владельцем самой дорогой скаковой лошади в мире

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон стал владельцем самой дорогой скаковой лошади. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Легендарный тренер «МЮ» Фергюсон купил самую дорогую скаковую лошадь в мире
© Газета.Ru

Лошадь по кличке Колдуэлл Поттер была куплена на открытом аукционе Tattersalls Ireland, а ее цена составила £634 тыс. Эта сумма побила предыдущий рекорд — £620 тыс. в 2019 году.

82-летний Фергюсон пошел на такую покупку после того, как его другая лошадь — Гермес Аллен — получила травму во время скачек в Сэндауне.

Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), пять раз завоевывал Кубок страны и дважды завоевывал трофей Лиги чемпионов УЕФА.

Также английский клуб под руководством Фергюсона выигрывал клубный чемпионат мира, Межконтинентальный кубок, Кубок обладателей кубков Европы, Суперкубок Европы и четыре раза завоевывал Кубок английской лиги. Фергюсон также тренировал шотландские «Сент-Джонстон», «Фалкирк», «Сент-Миррен» и «Абердин».

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