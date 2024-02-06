Легендарный тренер «МЮ» Фергюсон купил самую дорогую скаковую лошадь в мире

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон стал владельцем самой дорогой скаковой лошади. Об этом сообщает издание Sky Sports.

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Лошадь по кличке Колдуэлл Поттер была куплена на открытом аукционе Tattersalls Ireland, а ее цена составила £634 тыс. Эта сумма побила предыдущий рекорд — £620 тыс. в 2019 году.

82-летний Фергюсон пошел на такую покупку после того, как его другая лошадь — Гермес Аллен — получила травму во время скачек в Сэндауне.

Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), пять раз завоевывал Кубок страны и дважды завоевывал трофей Лиги чемпионов УЕФА.