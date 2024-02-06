Тренер Тарасова: канадцы могут отобрать у нас медали ОИ только обманным путем
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова члена Международного олимпийского комитета (МОК) Дика Паунда, призвавшего лишить сборную России по фигурному катанию бронзы командного турнира Олимпиады-2022. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.
«Каким образом они хотят отдать бронзу канадцам? Они только обманным путем могут отобрать у нас медали», — заявила Тарасова.
Изначально медали «командника» были распределены следующим образом: Россия завоевала золото, США — серебро, Япония — бронзу, а Канада стала четвертой. После того, как Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года, Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира, присудив России бронзу из-за аннулирования результатов спортсменки.
6 января Паунд заявил, что ISU должен пересчитать баллы командного турнира и отдать бронзу сборной Канады.
Валиева была дисквалифицирована из-за нарушения антидопинговых правил. Срок наказания отсчитывается с декабря 2021 года.
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