Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова члена Международного олимпийского комитета (МОК) Дика Паунда, призвавшего лишить сборную России по фигурному катанию бронзы командного турнира Олимпиады-2022. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.

«Каким образом они хотят отдать бронзу канадцам? Они только обманным путем могут отобрать у нас медали», — заявила Тарасова.

Изначально медали «командника» были распределены следующим образом: Россия завоевала золото, США — серебро, Япония — бронзу, а Канада стала четвертой. После того, как Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года, Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира, присудив России бронзу из-за аннулирования результатов спортсменки.

6 января Паунд заявил, что ISU должен пересчитать баллы командного турнира и отдать бронзу сборной Канады.

Валиева была дисквалифицирована из-за нарушения антидопинговых правил. Срок наказания отсчитывается с декабря 2021 года.