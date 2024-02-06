Жена Алвеса: Дани был пьян в ночь изнасилования

Жена Алвеса рассказала в суде, что Дани был пьян в ночь изнасилования: «Он врезался в шкаф и рухнул на кровать». Это может стать смягчающим обстоятельством
Жена Алвеса рассказала, что Дани был сильно пьян в ночь возможного изнасилования.
Напомним, вчера начался суд над бывшим защитником «Барселоны» и сборной Бразилии. С января 2023 года Дани Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы.
Судебное разбирательство по этому делу проходит с 5 по 7 февраля.
Джоана Санс, супруга футболиста, дала показания в суде.
«[В ночь возможного изнасилования] он пришел сильно пьяным, от него пахло алкоголем. Он врезался в шкаф и рухнул на кровать.
Я решила, что не стоит с ним разговаривать сразу после прихода, решила оставить это на следующий день», – сказал модель в суде.
Санс также отметила, что никогда официально не просила о разводе с Алвесом.
Marca отмечает, что показания Джоаны косвенно поддерживают стратегию защиты Алвеса. Юристы Дани хотят показать, что тот был сильно пьян в ту ночь. Согласно уголовному кодексу Испании, в данном случае это является смягчающим обстоятельством.
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Жена Алвеса рассказала в суде, что Дани был пьян в ночь изнасилования: «Он врезался в шкаф и рухнул на кровать». Это может стать смягчающим обстоятельством
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