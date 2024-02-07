Олимпийское движение упрекнули в зараженности вирусом русофобии

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в ближайшем будущем страна не сможет претендовать на проведение Олимпийских игр из-за разгула антироссийских настроений в мире. Газета.Ru
"Олимпийское движение сейчас заражено вирусом русофобии и растеряло свои базовые ценности, на Олимпиадах исчез дух соревновательности, - сказал Чернышенко. - Мы видим, что право провести Игры получают те страны, которые готовы просто подать заявку, они выигрывают без борьбы. Надеемся, что Международный олимпийский комитет (МОК) все-таки изменит свою политику и через какое-то время сотрудничество удастся возобновить. Но это вопрос перспективы, а пока Россия идет своим путем". ТАСС
По его словам, "внешние вызовы и санкции, которые коснулись и спортивной сферы, не стали препятствием для развития массового спорта и создания новой спортивной инфраструктуры по всей стране". Sports.ru