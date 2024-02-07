Олимпийское движение упрекнули в зараженности вирусом русофобии

"Олимпийское движение сейчас заражено вирусом русофобии и растеряло свои базовые ценности, на Олимпиадах исчез дух соревновательности, - сказал Чернышенко. - Мы видим, что право провести Игры получают те страны, которые готовы просто подать заявку, они выигрывают без борьбы. Надеемся, что Международный олимпийский комитет (МОК) все-таки изменит свою политику и через какое-то время сотрудничество удастся возобновить. Но это вопрос перспективы, а пока Россия идет своим путем". ТАСС