Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвященных 10-летию Сочи-2014.

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«Дорогие друзья! Десять лет назад, 7 февраля 2014 года, здесь, в Сочи, был зажжен олимпийский огонь. Поздравляю вас с 10-летием этого яркого, незабываемого события.

Всей страной мы тщательно готовились к этим грандиозным спортивным мероприятиям, стремились, чтобы XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры прошли на самом высоком уровне.

В красивом, гостеприимном Сочи были построены уникальные спортивные объекты, создана современная транспортная, курортная, досуговая инфраструктура.

Благодаря такому творческому, созидательному труду олимпийская мечта миллионов граждан России стала реальностью, XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры стали настоящими праздниками спорта и дружбы, торжества силы духа, характера и воли.

Важно, что сегодня богатейшее олимпийское наследие Сочи служит людям. На знаменитых стадионах и в ледовых дворцах проводятся масштабные общественные, культурные, спортивные мероприятия, воспитываются новые чемпионы и ставятся новые рекорды.

Проходящая в эти дни XII зимняя Спартакиада учащихся России, встречи прославленных атлетов, тренеров и наставников с талантливой молодежью убедительно это подтверждают.