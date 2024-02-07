Путин о 10-летии Сочи-2014: «Олимпийская мечта миллионов граждан России стала реальностью. Игры стали настоящими праздниками спорта и дружбы»
Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвященных 10-летию Сочи-2014.
«Дорогие друзья! Десять лет назад, 7 февраля 2014 года, здесь, в Сочи, был зажжен олимпийский огонь. Поздравляю вас с 10-летием этого яркого, незабываемого события.
Всей страной мы тщательно готовились к этим грандиозным спортивным мероприятиям, стремились, чтобы XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры прошли на самом высоком уровне.
В красивом, гостеприимном Сочи были построены уникальные спортивные объекты, создана современная транспортная, курортная, досуговая инфраструктура.
Благодаря такому творческому, созидательному труду олимпийская мечта миллионов граждан России стала реальностью, XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры стали настоящими праздниками спорта и дружбы, торжества силы духа, характера и воли.
Важно, что сегодня богатейшее олимпийское наследие Сочи служит людям. На знаменитых стадионах и в ледовых дворцах проводятся масштабные общественные, культурные, спортивные мероприятия, воспитываются новые чемпионы и ставятся новые рекорды.
Проходящая в эти дни XII зимняя Спартакиада учащихся России, встречи прославленных атлетов, тренеров и наставников с талантливой молодежью убедительно это подтверждают.
Желаю вам успехов и всего наилучшего. И конечно, поздравляю с Днем зимних видов спорта», – говорится в обращении президента России.
Хэмилтон и Алонсо отработали день на шинных тестах «Пирелли»
Режиссер Болтенко о нераскрывшемся кольце на открытии Сочи-2014: «Круто, что нам разрешили над этим посмеяться. Самоирония – для России редкий товар»
«Реал» пригласил «Аль-Наср» Роналду сыграть в матче открытия «Бернабеу» после реконструкции