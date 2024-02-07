В ОКР заявили, что Россию должны серьезно попросить о проведении Олимпиады

«Для того чтобы провести Олимпийские игры, нас должно очень серьезно попросить международное сообщество. Как только они придут в себя и созреют для того, чтобы проводить Игры таким образом, чтобы это было востребовано не только текущим поколением, но и будущим, мы будем открыты к диалогу. Россия — щедрая душа», — сказал Поздняков.