К 2027 году в России появятся электронные паспорта спортсменов

Правительство РФ утвердило стратегическое направление в сфере цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 года.

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Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о создании единой цифровой среды в области физкультуры и спорта, внедрении технологий искусственного интеллекта и новых электронных сервисах для граждан.

«Проект также предполагает внедрение электронных паспортов спортсменов. Формирование таких цифровых документов сделает более эффективным отбор талантливой молодежи и повысит эффективность спортивной подготовки. Эта работа должна быть завершена к 2027 году», – говорится на сайте Кабмина.

Отмечается, что к 2030 году в единую цифровую среду должны быть включены все российские спортивные организации и учреждения.