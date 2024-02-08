Поздняков назвал решение Латвии "концом мирового спорта"

«В Лозанне, словно мантру, раз за разом повторяют, что „не государствам решать, каким спортсменам нужно участвовать в соревнованиях. Иначе это будет концом мирового спорта, каким мы его знаем сейчас“. Прошло меньше года, и конец, увы, наступил.



Дело даже не в официальном запрете со стороны главарей Латвии своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами, а в том, что со стороны Международного олимпийского комитета не последовало до сих пор вообще никакой реакции в общественном пространстве. Или Латвия для МОК — это не государство?» — написал Поздняков в своём телеграм-канале.