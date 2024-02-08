Горностаи Тина и Мило выбраны талисманами зимних Олимпийских игр-2026

Горностаи Тина и Мило выбраны талисманами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Отмечается, что эти животные олицетворяют итальянский дух, любопытство, а также могут менять цвет меха в зависимости от времени года и адаптироваться к сложной среде обитания.