Матыцин рассказал о намерении провести Спартакиаду Союзного государства и зимние Игры СНГ

— Есть мысли провести Спартакиаду Союзного государства. Также думаем провести и зимние Игры СНГ, которые уже проходили по летним видам спорта, — передает слова Матыцина корреспондент «Матч ТВ».

Соревнования Спартакиады стартовали 8 февраля и завершатся 18 го. Соревнования в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский край, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские спортсмены. В программе Спартакиады сильнейших 16 видов спорта.