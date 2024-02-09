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Матыцин рассказал о намерении провести Спартакиаду Союзного государства и зимние Игры СНГ

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что рассматривается возможность проведения Спартакиады Союзного государства и зимних Игр СНГ.

Матыцин рассказал о намерении провести Спартакиаду Союзного государства и зимние Игры СНГ
© РИА Новости

В пятницу, 9 февраля, проходит церемония открытия Всероссийской зимней Спартакиады сильнейших.

— Есть мысли провести Спартакиаду Союзного государства. Также думаем провести и зимние Игры СНГ, которые уже проходили по летним видам спорта, — передает слова Матыцина корреспондент «Матч ТВ».

Соревнования Спартакиады стартовали 8 февраля и завершатся 18 го. Соревнования в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский край, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские спортсмены. В программе Спартакиады сильнейших 16 видов спорта.

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Олег Матыцин
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