РУСАДА в январе одобрило пять запросов на использование запрещенных лекарств

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе получило от спортсменов девять запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения, пять атлетов, ранее подавшие запросы, получили соответствующие разрешения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.
"В январе в РУСАДА поступило девять запросов на оформление терапевтического использования, пять [ранее поданных] запросов было одобрено", - сказала собеседница ТАСС.
С января по декабрь 2023 года в РУСАДА поступило 117 запросов на оформление терапевтического использования, 69 запросов было одобрено, в 2022-м - 78 и 40 запросов соответственно.
Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством.