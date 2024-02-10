РУСАДА в январе одобрило пять запросов на использование запрещенных лекарств

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе получило от спортсменов девять запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения, пять атлетов, ранее подавшие запросы, получили соответствующие разрешения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В январе в РУСАДА поступило девять запросов на оформление терапевтического использования, пять [ранее поданных] запросов было одобрено", - сказала собеседница ТАСС.

С января по декабрь 2023 года в РУСАДА поступило 117 запросов на оформление терапевтического использования, 69 запросов было одобрено, в 2022-м - 78 и 40 запросов соответственно.