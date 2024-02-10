Россия выплатит WADA взнос за 2023 год

Москва согласовала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) выплату взноса за 2023 год, рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин. Об этом пишет ТАСС.

Глава ведомства отметил, что Россия все же выплатит согласованную с WADA сумму за 2023 год. Он добавил, что сумма взноса за 2024 год будет рассчитана по формуле, над которой агентство работает в настоящий момент.

По данным агентства, WADA рассчитывало получить от России взнос в размере чуть более $1,267 млн за 2023 год и намеревается получить $1,335 млн в 2024 году.

Ранее глава думского комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что Москва решила не выплачивать взносы WADA на прежних условиях.