Губерниев заявил, что собирается «нахлобучить» канадцев в суде

— Канадцы, естественно, будут подавать апелляцию, потому что их жаба душит. Но мы еще покажем этим канадцам! Я же под санкциями Канады, я еще нахлобучу их в суде. Они за всё ответят. Ждем, когда немного пройдет время, и Трюдо со своей командой еще попляшет, — сказал Губерниев корреспонденту «Матч ТВ».