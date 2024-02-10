Губерниев заявил, что собирается «нахлобучить» канадцев в суде
Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что не забыл про то, что его включили в санкционный список Канады, и собирается подать в суд на это решение.
В 2022 году Канада включила в санкционный список ряд российских журналистов, включая Губерниева. Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады ранее в январе заявил, что считает, что сборная Канады должна получить бронзу командного турнира по фигурному катанию ОИ 2022, и изучает возможность подачи апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении пересмотра результатов этого турнира.
— Как оцените заявление НОК Канады по делу Валиевой и пересмотру результатов?
— Канадцы, естественно, будут подавать апелляцию, потому что их жаба душит. Но мы еще покажем этим канадцам! Я же под санкциями Канады, я еще нахлобучу их в суде. Они за всё ответят. Ждем, когда немного пройдет время, и Трюдо со своей командой еще попляшет, — сказал Губерниев корреспонденту «Матч ТВ».
В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Отстранение Валиевой привело к пересмотру итогов командного турнира ОИ 2022, где сборная России одержала победу. Первое место теперь присуждено команде США, вторыми стали японцы, а россияне получат бронзу. Сборная Канада осталась четвертой.