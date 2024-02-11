РУСАДА в январе выявило четыре нарушения антидопинговых правил

Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в первый месяц 2024 года выявлено четыре случая возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В январе 2024 года РУСАДА выявлено четыре случая возможных нарушений антидопинговых правил", - сказала собеседница ТАСС.

За 12 месяцев 2023 года было выявлено 150 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, в 2022-м - 135.