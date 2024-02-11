Умер спортсмен и шоумен Крис Маркофф

10 февраля умер Крис Маркофф. Он же - Крис Марков, Гарри Мэдисон, Крис Желеваров, Франц фон Энрих, так далее.

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Маркофф был американским шоуменом югославского происхождения, профессиональным борцом классического рестлинга. Боролся, в частности, на промоушен Hollywood Wrestling, базирующийся в Лос-Анджелесе, Калифорния.

В течение года он трижды выигрывал командный чемпионат NWA - с Бронко Любичем, чемпионат NWA Beat the Champ и чемпионат NWA в тяжелом весе Тихоокеанского побережья. Всего на счету спортсмена десяток побед.

Маркофф родился в 1938 году в тогда еще королевстве Югославия - как Ристо Желеваров. Вырос в Миннесоте. Карьеру борца начал в Мельбурне, Австралия.

Отмечено, что Ристо "постоянно менял национальность, и в разное время был то югославом, то русским, то словенцем, греком или македонцем".

Ринг оставил в 1980-х и занялся недвижимостью. Где тоже преуспевал. Свою частную жизнь не афишировал, на фанатских мероприятиях практически не появлялся.

Некролог легенды публикует Slam.

По оценкам знатоков, Маркофф был одним из лучших борцов Среднего Запада США. А по мнению некоторых - и вовсе лучшим.

Кончину шоумена подтвердил его ближайших друг. В январе этого года Маркофф перенес инсульт. У него остались жена Бригида и сын Майкл.