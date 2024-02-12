Хозяин разбитой воспитанниками «Крыльев» машины высказался об инциденте

«Это машина моей матери. Она снята с учёта ГИБДД и находится в частично разобранном состоянии. Я временно официально не работаю и к СВО не причастен. Претензий к ребятам у меня нет, машина действительно была бесхозной. Ничего страшного не произошло, я их не осуждаю. Конечно, лучше так не поступать. Просто молодые ещё.



Кузов от машины я хочу утилизировать, и академия «Крыльев Советов» обещала мне в этом помочь», — приводит слова Алексея спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.