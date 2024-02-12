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Хозяин автомобиля, который разбили воспитанники «Крыльев», высказался об этом инциденте

Алексей, являющийся хозяином автомобиля, который разбили воспитанники самарских «Крыльев Советов», прокомментировал этот инцидент.

Хозяин разбитой воспитанниками «Крыльев» машины высказался об инциденте
© РИА Новости

«Это машина моей матери. Она снята с учёта ГИБДД и находится в частично разобранном состоянии. Я временно официально не работаю и к СВО не причастен. Претензий к ребятам у меня нет, машина действительно была бесхозной. Ничего страшного не произошло, я их не осуждаю. Конечно, лучше так не поступать. Просто молодые ещё.

Кузов от машины я хочу утилизировать, и академия «Крыльев Советов» обещала мне в этом помочь», — приводит слова Алексея спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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Напомним, ранее появилось видео, как воспитанники самарских «Крыльев Советов» выбивают ногами окна машины. При этом вскоре стало известно, что этот автомобиль стоял бесхозным в течение многих месяцев. Затем воспитанники самарского клуба принесли свои извинения за этот инцидент, признав вину.

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