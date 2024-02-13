Салихова отреагировала на критику Смородской в свой адрес

«Не читаю интервью Смородской. Рада, что она уже отошла от новогодних праздников ко Дню святого Валентина. Из серьезного помню лишь, как она назвала «Спартак» расистами за то, что не преклоняли колено. Женщины, когда выпивают, начинают звонить бывшим, а Ольга Смородская вспоминает меня. Прямо сваха РПЛ. Пора на Первый канал в «Давай поженимся», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.