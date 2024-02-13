Смородская раскритиковала Зарему Салихову

«Почему я критиковала Зарему Салихову, которая тоже является женщиной из футбола? Она никакая не женщина в футболе. Она была женой президента клуба и в какой-то момент решила, что может открыто выступать с критикой всех и вся в СМИ. Ну пожалуйста, комментируй свой «Спартак» — никаких проблем. Но она же начала обсуждать всех подряд, в том числе и меня. Поэтому у меня была соответствующая реакция», — приводит слова Ольги Смородской Sport24.