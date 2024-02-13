Ветеран «Спартака» объяснил, почему не любит песню «Знаешь ли ты»

«В этой песне ни слова про «Спартак», ни смысла про команду, ничего нет. Я —спартач, но «Знаешь ли ты» мне не нравится. Там есть небольшой смысл про преданность, но не понимаю, почему ее заводят постоянно», — цитирует Кожевникова Legalbet.