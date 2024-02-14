Падение со склона чемпионки России по фрирайду попал на видео

В интернете появилось видео момента падения со склона чемпионки России по фрирайду Надежды Шамбер. Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел во время международных соревнований Freeride World Tour Qualifier на курорте «Роза Хутор».

На кадрах видео девушка спускается на сноуборде со склона, перелетает через огромный камень, падает, несколько раз переворачивается, снова встает на ноги.

Падение сопровождается эмоциональными, но цензурными высказываниями спортивного комментатора. Журналисты признались, что при просмотре видео «разделяли эмоции комментатора на 100%».

По данным канала, 35-летняя спортсменка не получила никаких травм. Пострадал только сноуборд: он сломался пополам.