Во время празднования победы в Супербоуле случилось страшное.

Супербоул – едва ли не главное событие спортивное событие в жизни американца. Финал сезона в американском футболе традиционно собирает сумасшедшую аудиторию у экранов ТВ, привлекает толпы звёзд шоу-бизнеса и политиков, сопровождается премьерами и яркими шоу. Казалось бы, праздник, да и только! Но в этом году послевкусие было омрачено.

Убили мать двоих детей

15 февраля, во время чемпионского парада «Канзас-Сити Чифс», неизвестные начали стрельбу в толпе. На данный момент известно об одной погибшей. Это диджей городского радио, мать двоих детей Лиза Лопес-Гальван. К 11:30 мск известно следующее: 21 человек ранен, а восемь из них находится в тяжёлом состоянии. Сообщается, что среди раненых 11 детей. Все они имеют огнестрельные ранения.

Беспорядочный огонь был открыт в западной стороне от вокзала «Юнион-стейшен». Туда должны были прибыть футболисты местной команды.

Полиция после страшного инцидента сработала оперативно. ESPN сообщает о задержании троих вооружённых людей. Оружие тоже нашли.

«У меня сердце разрывается»

Эмоциями от случившегося в социальных сетях поделился защитник «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси.

«У меня сердце разрывается от трагедии, которая произошла сегодня. Моё сердце со всеми, кто пришёл отпраздновать с нами и пострадал.



Хотя физический ущерб мог быть гораздо хуже, психический и эмоциональный вред будет нанесён практически всем, кто слышал выстрелы. Несмотря на присутствие сотен сотрудников правоохранительных органов, ещё один бессмысленный акт насилия с применением огнестрельного оружия произошёл в той стране на планете, где они случаются с такой частотой, с какой не случаются больше нигде», — написал спортсмен.

Полузащитник команды Дрю Транквилл призвал молиться за врачей, которые сейчас спасают жизни пострадавших.

«Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за всех жертв этого отвратительного акта. Молитесь, чтобы у врачей и тех, кто оказывает первую помощь, были тверды руки», – написал он в соцсетях.

В Национальной футбольной лиге (НФЛ) тоже отреагировали.

«Мы глубоко опечалены бессмысленной стрельбой, которая произошла сегодня ближе к концу парада в Канзас-Сити в честь «Чифс». Наши мысли с жертвами и всеми пострадавшими. Мы благодарны за быструю и тщательную реакцию правоохранительных органов и сотрудников экстренных служб», — сообщает пресс-служба НФЛ.

Уже не первый случай

Подобный случай со стрельбой далеко не первый в США.

Так, в мае 2022 года после матча НБА между «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс» неизвестный открыл стрельбу. Было ранено несколько человек.

В июне прошлого года в Денвере тоже была стрельба. Всё случилось после первой победы «Наггетс» в НБА. Стрелок тогда открыл огонь на улице по скоплению людей.

Теперь стрельба была и после главного спортивного события в стране.