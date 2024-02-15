Губерниев высмеял слова Вяльбе о зависти иностранцев к российским турнирам

«Продолжая мысль Елены Валерьевны — если посмотреть на футбол, то сто процентов люди, которые играют в Англии, Испании и Италии, завидуют нашему российскому чемпионату. А в Национальной хоккейной лиге люди ночами не спят: "Как бы нам поиграть в Континентальной хоккейной лиге!"», — отметил журналист.