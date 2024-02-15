Боец ММА из Чечни Расул Очаев пострадал в ходе произошедшего накануне дорожного конфликта со стрельбой на улице Плющихе в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В результате перестрелки пострадал боец ММА из Чечни Расул Очаев. Он в качестве пассажира находился в автомобиле Lexus, который во время движения столкнулся с внедорожником Mercedes Gelandewagen", - сказал собеседник агентства, добавив, что в Mercedes находилась дочь почетного президента Федерации бокса ДНР Эмилия Саркисян.

После ДТП завязался конфликт. На место происшествия в поддержку Саркисян на Toyota Land Cruiser приехали еще два человека.

"Словесная перепалка переросла в перестрелку, в ходе которой пострадали боец и еще двое приехавших мужчин", - сказал собеседник агентства.

Еще три человека, включая Саркисян, были доставлены в отдел полиции для разбирательства.