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Адвокат Добровинский посоветовал искать Промесу политическое убежище

Адвокат Александр Добровинский в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что осужденному за контрабанду кокаина нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу стоит попросить политического убежища, чтобы не быть выдворенным в Нидерланды.

Осужденному Промесу посоветовали запросить политическое убежище
© Гсазета.ру

По его мнению, подобный шаг может помочь футболисту остаться на свободе.

«Промес может, и я бы ему рекомендовал, попросить политическое убежище в ОАЭ, где он сейчас находится, или в России, когда сюда вернется», — заявил Добровинский.

16 февраля пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что Квинси Промес объявлен в международный розыск.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент, нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

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