Осужденному Промесу посоветовали запросить политическое убежище

Бывший футболист московского "Спартака" Максим Деменко не считает, что результаты красно-белых изменятся из-за ситуации с осужденным за контрабанду наркотиков форвардом Квинси Промесом. Своим мнением он поделился с "Евро-Футбол.Ру". "Не думаю, что это скажется на результатах. Тут только дальнейшая жизнь Промеса на весах, а клуб живет своей жизнью. Осадок останется в любом случае. Но мы помним и ситуации у великих футболистов, например, у Марадоны. Все его поддерживали, люди молились на него. Мне кажется, было бы правильно, чтобы Промес сделал какое-то обращение к стране, клубу и что-то сказал. Не должно быть тишины. Он должен высказаться, была ли это ошибка или еще что-то", - заявил Деменко. 16 февраля пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что Квинси Промес объявлен в международный розыск. 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент, нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ. Промес выступает за "Спартак" с февраля 2021 года. Это уже его второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).