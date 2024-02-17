Олимпийская чемпионка ответила на желание Канады отобрать у России бронзу

Борьба канадских спортивных функционеров за бронзовую медаль после аннулирования результатов сборной России выглядит смешно. Об этом заявила олимпийская чемпионка, ветеран советского фигурного катания Наталья Бестемьянова, передает РИА Новости.

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Бестемьянова отметила, что после того как у России отобрали золотые медали, «не стоит оглядываться на четвертое место». Канадцы же вольны делать что хотят, запретить им обращаться в суд никто не может.

«Это смешно, ну хотят — пусть подают. Как мы можем на это реагировать?» — сказала Бестемьяова

После того как результаты фигуристки Камилы Валиевой были аннулированы, сборная России опустилась с первого места на третье в командном турнире Олимпиады-2022. Золото и серебро досталось американцам и японцам.

Канадцы остались на четвертой строчке, однако спортивные функционеры Канады (федерация фигурного катания и местный олимпийский комитет) решили подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и потребовать бронзу для своей сборной.

Олимпийский комитет России в свою очередь сообщил, что обжалует аннулирование в Спортивном арбитражном суде (CAS).