Олимпийская чемпионка ответила на желание Канады отобрать у России бронзу

Бестемьянова: Желание Канады претендовать на медали России смешно
Борьба канадских спортивных функционеров за бронзовую медаль после аннулирования результатов сборной России выглядит смешно. Об этом заявила олимпийская чемпионка, ветеран советского фигурного катания Наталья Бестемьянова, передает РИА Новости.
Бестемьянова отметила, что после того как у России отобрали золотые медали, «не стоит оглядываться на четвертое место». Канадцы же вольны делать что хотят, запретить им обращаться в суд никто не может.
«Это смешно, ну хотят — пусть подают. Как мы можем на это реагировать?» — сказала Бестемьяова
После того как результаты фигуристки Камилы Валиевой были аннулированы, сборная России опустилась с первого места на третье в командном турнире Олимпиады-2022. Золото и серебро досталось американцам и японцам.
Канадцы остались на четвертой строчке, однако спортивные функционеры Канады (федерация фигурного катания и местный олимпийский комитет) решили подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и потребовать бронзу для своей сборной.
Олимпийский комитет России в свою очередь сообщил, что обжалует аннулирование в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ранее в ISU заявили, что пересмотр итогов Олимпиады-2022 был основан на «всесторонней оценке экспертов».