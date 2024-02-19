«Оба крутые. Но стиль разный. Лукашенко постоянно на бросок нацелен. На самом деле они на льду, как и в политической жизни, взаимодействуют слаженно. Но в хоккее ведь все зависит от того, кому мы пас отдадим.



В хорошей ли форме Путин? Да, в отличной. Когда игра закончилась, спросил, откуда у него столько сил. Не знаю, говорит», — сказал Фетисов.