В тюрьме, где находится Алвес, обеспокоены его психологическим состоянием

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес находится в крайне подавленном эмоциональном состоянии, в тюрьме, где он содержится, ввели в действие «план по борьбе с самоубийством». Об этом сообщает французское издание RMC Sport.

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По информации источника, по ходу судебного разбирательства бразильца охватила депрессия. Сокамерникам он рассказывал, что чувствует себя подавленным и обескураженным. Напомним, судебное заседание по делу Алвеса состоялось 5–7 февраля 2024 года. Судьи просят для экс-футболиста заключение на девять лет, а адвокаты, защищающие права потерпевшей, требуют срока в 12 лет. Также они хотят, чтобы в дело вступил запретительный судебный приказ после отбытия Алвесом наказания, а сам бразилец выплатил их клиентке € 150 тыс.