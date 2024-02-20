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Тарасова призвала не удерживать спортсменов в России, если они хотят уехать

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью Metaratings заявила, что у России нет ресурсов, чтобы насильно удерживать тех спортсменов, которые желают выступать под флагом другой страны.

Тарасова призвала не удерживать спортсменов в России, если они хотят уехать
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

19 февраля стало известно, что Skate Canada, которая хочет добиться упрощения процедуры смены спортивного гражданства для фигуристов, уже внесла этот вопрос в предварительную повестку конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), запланированного на 10–14 июня в Лас-Вегасе.

"Глупости не говорите. Кто захочет, тот и поменяет спортивное гражданство. Нет мотивации выступать? Один человек сказал, что ее нет. Если нет мотивации выступать в родной стране, пусть выступают в другой", - заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

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