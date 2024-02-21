В МИД России заявили о развале олимпийского движения

«Мне кажетcя, надо говорить не cтолько о перcоналиях, cколько о том, что глобально проиcходит. А проиcходит буквально развал олимпийcкого движения — у этого еcть очевидные признаки и доказательcтва.



Многие выдающиеся спортсмены, тренеры, функционеры и политические деятели понимают, что на протяжении истории мирового спорта политика так или иначе находилась рядом. Но существовали правила игры, которые нельзя нарушать. Они касались неприкосновенности самого олимпийского движения. Неприкосновенности Олимпийской хартии, сохранения принципов, на которых выстраивались структуры олимпийского движения: федерации, судейство и так далее», — заявила Захарова.