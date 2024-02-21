Полное расписание Игр будущего — 2024 в Казани

Вечером 21 февраля в Казани пройдёт церемония открытия первых Игр будущего — в рамках большого мультиспортивного праздника более 250 команд из 107 стран мира разыграют призовой фонд в $ 10 млн.

Всего запланированы соревнования в 21 фиджитал-дисциплине, в том числе в пяти показательных — от турниров по киберспортивным играм Dota 2 и Mobile Legends до футуристичной битвы роботов или гонок на дронах.