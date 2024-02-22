Матыцин рассказал о сотрудничестве с Индонезией

«Отношения России и Индонезии в спорте основаны на прочных традициях дружбы.



Ярким примером таких отношений является национальный стадион Гелора Бунг Карно в Джакарте, построенный советскими специалистами по подобию московского стадиона «Лужники».



Мы благодарны руководству Индонезии за те условия, которые вы создаете спортсменам в рамках их участия в соревнованиях на территории вашей страны – как, например, международный турнир по каратэ в Джакарте.



Нам важна ваша поддержка и понимание нашей позиции в исключении любых форм дискриминации и политизации спорта. Подтверждением этому являются «Игры Будущего», которые проходят в Казани в эти дни – участие в спортивной программе принимают спортсмены из более 100 стран, что подтверждает высокий уровень заинтересованности в данном формате соревнований по всему миру. Уверен, что этот опыт будет интересен и Индонезии как стране с большим числом молодежи», – сказал Матыцин.