Министры спорта России и КНДР подписали протокол обмена спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин и министр физической культуры и спорта Корейской Народно-Демократической Республики Хьок Кванг подписали соглашение о том, что спортсмены России могут приезжать в КНДР, чтобы участвовать в семинарах, соревнованиях, мастер-классах и других спортивных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

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Это было сделано с целью укрепления сотрудничества в области физической культуры и спорта, развития спортивных обменов между странами. Протокол включает в себя также проведение курсов, участие в тренировочных мероприятиях по футболу, художественной гимнастике, фигурному катанию, тхэквондо, спортивной борьбе, боксу, каноэ, тяжелой атлетике, дзюдо, настольному теннису, синхронному плаванию, волейболу, баскетболу.