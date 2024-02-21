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Путин перед церемонией открытия «Игр будущего» заявил, что спорт должен быть вне политики

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым Жомарта Токаева за визит на церемонию открытия «Игр будущего», а также подчеркнул, что спорт должен быть вне политики.

Путин перед церемонией открытия «Игр будущего» заявил, что спорт должен быть вне политики
© РИА Новости

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине. Путин и Токаев прибыли в столицу Татарстана на церемонию открытия соревнований.

— Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич, спасибо большое, что приехали к нам на это спортивное событие. Оно носит чисто гуманитарный характер. Я много раз подчеркивал и хочу еще раз сказать, что спорт должен быть вне всякой политики, и, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников из более чем 100 стран с разных континентов, — сказал Путин на встрече с президентом Казахстана.

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Владимир Путин